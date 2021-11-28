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Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества

Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества "Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества. Наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы также плодотворно сотрудничаем с государствами-участниками ОЭС на международных платформах, в то
Внешняя политика
28 ноября 2021 г. 13:07
Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества

"Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества. Наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы также плодотворно сотрудничаем с государствами-участниками ОЭС на международных платформах, в том числе в Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Глава государства отметил: "На состоявшемся в марте 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества был подписан Устав Исследовательского центра ОЭС. Хочу выразить признательность за поддержку государствами-членами инициативы покойного Президента Азербайджана Гейдара Алиева. Азербайджан приложит все усилия для обеспечения эффективной деятельности центра, который разместится в нашей стране. Призываю остальные государства-члены присоединиться к этой важной инициативе".

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Версия на английском языке Azerbaijani president: Our relations with ECO Member States are based on friendship, mutual respect
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İƏT-ə üzv dövlətlərlə münasibətlərimiz dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır"

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