Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с РФ

Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Россией.

Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучаются около 160 тысяч учеников.

"Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. Успешно функционируют филиалы МГУ имени М.В.Ломоносова и Медицинского университета имени И.М.Сеченова. И сегодня также мы обсудили вопрос развития отношений в сфере образования", - подчеркнул президент.