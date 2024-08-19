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Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с РФ

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с РФ Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Россией.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 16:32
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с РФ

Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучаются около 160 тысяч учеников.

"Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. Успешно функционируют филиалы МГУ имени М.В.Ломоносова и Медицинского университета имени И.М.Сеченова. И сегодня также мы обсудили вопрос развития отношений в сфере образования", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan has always paid special attention to humanitarian cooperation with Russia

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