Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил глава государства.