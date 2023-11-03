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Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:46
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад

В контексте развития наших отношений особое место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

"Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan making its valuable contribution to sustainable operation of East-West transportation corridor
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Azərbaycan Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizinin dayanıqlı fəaliyyətinə dəyərli töhfəsini verir”

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