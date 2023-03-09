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Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения

Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:25
Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения

Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Мы пытались развивать Движение неприсоединения институционально. С этой целью по нашей инициативе впервые за более чем 60-летнюю историю организации была создана Парламентская сеть, учредительное заседание которой состоялось в Баку. Была создана Молодежная сеть, секретариат которой также находится в Баку", - подчеркнул глава государства.

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