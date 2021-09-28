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Ильхам Алиев: Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией

Ильхам Алиев: Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией "Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией. Речь идет не только о начале диалога, но и о работе над будущим мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. Война окончена, конфликт разрешен".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 19:55
Ильхам Алиев: Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией
Ильхам Алиев

"Азербайджан уже несколько раз открыто заявлял о готовности начать диалог с Арменией. Речь идет не только о начале диалога, но и о работе над будущим мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. Война окончена, конфликт разрешен".

Как сообщает Report, об этом 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

"Мы должны начать новую деятельность по превращению региона в более стабильный и безопасный регион. Встреча министров иностранных дел обеих стран является хорошим показателем этих усилий. Надеюсь, это будет не просто встреча, а начало нового процесса, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который придаст новый масштаб сотрудничеству в регионе Южного Кавказа", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani president reconfirms readiness for dialogue with Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan artıq neçə dəfə açıq şəkildə Ermənistanla dialoqa başlamağa hazır olduğunu bildirib"

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