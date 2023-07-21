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Ильхам Алиев: Азербайджан успешно справился с задачей защиты прав и интересов государств-членов Движения неприсоединения

Ильхам Алиев: Азербайджан успешно справился с задачей защиты прав и интересов государств-членов Движения неприсоединения Страны Движения неприсоединения увидели, что эта структура хоть она и не организация, но она может добиваться своих целей.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 17:22
Ильхам Алиев: Азербайджан успешно справился с задачей защиты прав и интересов государств-членов Движения неприсоединения

Страны Движения неприсоединения увидели, что эта структура хоть она и не организация, но она может добиваться своих целей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"На саммите в Баку, когда мы брали председательство, я сказал, что мы будем защищать международное право, справедливость и легитимные интересы стран-членов. Думаю, что с этой задачей мы успешно справились, и хочется верить, что, после того как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае мы будем делать все для того, чтобы так и было", - подчеркнул глава государства.

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