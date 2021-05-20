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Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома

Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома "США всегда поддерживали осуществляемые Азербайджаном энергетические и другие проекты. Но мы хотели бы еще большей диверсификации этих отношений. Мы хотели бы более тесного сотрудничества в сфере торговли. Мы также можем сотрудничать в оборонной промышлен
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 19:32
Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома
Президент Ильхам Алиев

"США всегда поддерживали осуществляемые Азербайджаном энергетические и другие проекты. Но мы хотели бы еще большей диверсификации этих отношений. Мы хотели бы более тесного сотрудничества в сфере торговли. Мы также можем сотрудничать в оборонной промышленности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Глава государства сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома: “У меня был телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности, и мы обсудили много вопросов”.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan closely working with new White House administration
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Ağ Evin yeni administrasiyası ilə yaxından işləyir"

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