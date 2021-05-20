Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома

"США всегда поддерживали осуществляемые Азербайджаном энергетические и другие проекты. Но мы хотели бы еще большей диверсификации этих отношений. Мы хотели бы более тесного сотрудничества в сфере торговли. Мы также можем сотрудничать в оборонной промышлен

"США всегда поддерживали осуществляемые Азербайджаном энергетические и другие проекты. Но мы хотели бы еще большей диверсификации этих отношений. Мы хотели бы более тесного сотрудничества в сфере торговли. Мы также можем сотрудничать в оборонной промышленности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Глава государства сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с новой администрацией Белого дома: “У меня был телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности, и мы обсудили много вопросов”.