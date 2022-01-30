Ильхам Алиев: Азербайджан стал важным местом для гуманитарного сотрудничества

"Мир изменился, мы постепенно привыкаем к новому формату работы, новому формату жизни, режиму самоизоляции. Конечно, нам не хватает общения. Что касается международных форумов, вы правильно сказали, что Азербайджан уже является важным местом для гуманитар

"Мир изменился, мы постепенно привыкаем к новому формату работы, новому формату жизни, режиму самоизоляции. Конечно, нам не хватает общения. Что касается международных форумов, вы правильно сказали, что Азербайджан уже является важным местом для гуманитарного сотрудничества".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".

"Бакинский международный гуманитарный форум, Форум межкультурного диалога под эгидой президентов России и Азербайджана, в котором вы лично сыграли значительную роль, Михаил Соломонович, и многие другие мероприятия, отложенные сегодня, вызывают вопросы: как мы их проведем? "На мой взгляд, главным вопросом является сохранение содержания сотрудничества, в том числе в международной практике, и положительного опыта в этой сфере", - сказал Ильхам Алиев.