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Ильхам Алиев: Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира на Южном Кавказе

Ильхам Алиев: Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира на Южном Кавказе Ильхам Алиев: Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира на Южном Кавказе
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 20:24
Ильхам Алиев: Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира на Южном Кавказе

Полностью восстановив свою территориальную целостность и суверенитет по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года, Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира, стабильности и надежной безопасности на Южном Кавказе и весьма значительные возможности для установления новых отношений для сотрудничества в нашем регионе и за его пределами.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

Глава государства в послании подчеркнул, что Азербайджан продвигает конструктивную мирную повестку дня и выдвигает важные предложения и инициативы в этой области. Он также отметил, что, придерживаясь принципиальной позиции, Азербайджан действует эффективно, исходя из своих национальных интересов, норм и принципов международного права.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan has created favorable conditions for lasting peace in the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh üçün əlverişli şərait yaradıb

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