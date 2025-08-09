Ильхам Алиев: Азербайджан сформировал делегацию для обсуждения сотрудничества с США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о формировании делегации для обсуждения хартии сотрудничества с США.

Как сообщает Report, об этом Алиев заявил в Вашингтоне в интервью азербайджанским телеканалам.

"По моему распоряжению уже сформирован состав азербайджанской делегации, которая будет заниматься подготовкой хартии с США. Мы подготовим и представим свои предложения. В рамках моего визита в США я также провел встречи с рядом ведущих американских компаний", - отметил глава государства.

Отметим, что ранее президент Ильхам Алиев заявил о том, что Хартия о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном будет разработана в течение нескольких месяцев. "Данный этот формат стратегического партнерства охватывает так много важных областей: взаимные инвестиции, торговля, энергетика, связь, транзит, искусственный интеллект, продажи оборонной продукции, борьба с терроризмом. Все эти области, где у нас было и, надеюсь, будет очень активное сотрудничество в будущем", - сказал президент Азербайджана.