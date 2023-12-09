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Ильхам Алиев: Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества

Ильхам Алиев: Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества Наши отношения с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе. Наши отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Я уже упоминал об энергетических проектах, о том, как мы поддерживаем Европу. Когда Евр
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:31
Ильхам Алиев: Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества

Наши отношения с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе. Наши отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Я уже упоминал об энергетических проектах, о том, как мы поддерживаем Европу. Когда Европа попросила нас оказать эту поддержку, мы ее оказали. Потому что мы всегда стараемся помочь тем, кто нас об этом просит.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Подчеркнув, что отношения Азербайджана с мусульманскими странами являются примером солидарности и партнерства, глава государства сказал: "Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества". Президент Ильхам Алиев отметил, что политика Азербайджана всегда была направлена на оказание поддержки, когда кто-то в ней нуждается, и на демонстрацию дружественного подхода ко всем странам. "И теперь, после восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, возможности Азербайджана на международной арене, конечно же, станут гораздо больше. Одновременно стремительно растет международная репутация Азербайджана, который на поле боя защитил свою территорию, свое достоинство и сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ən fəal üzvlərindən biri hesab olunur"

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