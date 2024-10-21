Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит решительные шаги для продвижения процесса нормализации с Арменией

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать решительные шаги для продвижения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать решительные шаги для продвижения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на встрече со специальным помощником президента США и старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности Майклом Карпентером.

Ильхам Алиев отметил, что тот факт, что Армения через 70 дней направила свои последние предложения по тексту мирного договора, вызывает определенные вопросы о намерении этой страны продвигать процесс. Заявив, что основным препятствием на пути подписания мирного договора являются конституционно закрепленные территориальные претензии Армении к Азербайджану, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать решительные шаги для продвижения процесса.