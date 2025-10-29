Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе

Азербайджан и впредь продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.