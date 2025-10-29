Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 20:27
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе

    Азербайджан и впредь продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

