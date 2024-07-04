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Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки

Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 12:44
Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки

Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня Независимости.

"Наши страны всегда тесно сотрудничали в решении сложных региональных вызовов, борьбе с терроризмом и вопросах международной безопасности. Особое значение имеет наше долгосрочное и эффективное взаимодействие в энергетической сфере. Мы высоко ценим решительную поддержку, оказанную Соединенными Штатами осуществлению энергетической стратегии Азербайджана, реализации Южного газового коридора, играющего важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan attaches particular significance to relations with US
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan ABŞ ilə münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verir

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