Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки

Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.

Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня Независимости.

"Наши страны всегда тесно сотрудничали в решении сложных региональных вызовов, борьбе с терроризмом и вопросах международной безопасности. Особое значение имеет наше долгосрочное и эффективное взаимодействие в энергетической сфере. Мы высоко ценим решительную поддержку, оказанную Соединенными Штатами осуществлению энергетической стратегии Азербайджана, реализации Южного газового коридора, играющего важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - говорится в письме.