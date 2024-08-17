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Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией

Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией.
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 11:53
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией

Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

"Верю, что азербайджано-индонезийские связи, совместная деятельность в двустороннем порядке и многосторонних форматах, в том числе наше сотрудничество в рамках COP29, которая будет организована в Баку, будут и впредь успешно продолжаться в интересах наших дружественных народов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan places great importance on comprehensive development of its relations with Indonesia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İndoneziya ilə münasibətlərin hərtərəfli inkişafına böyük əhəmiyyət veririk

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