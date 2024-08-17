Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией

Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией.

Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию отношений с Индонезией.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

"Верю, что азербайджано-индонезийские связи, совместная деятельность в двустороннем порядке и многосторонних форматах, в том числе наше сотрудничество в рамках COP29, которая будет организована в Баку, будут и впредь успешно продолжаться в интересах наших дружественных народов", - отметил глава государства.