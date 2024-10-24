Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии

Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии.

Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом пленарном заседании формата "Аутрич" / "БРИКС+" XVI саммита БРИКС.

"Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров", - сказал он.