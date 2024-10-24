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Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии

Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 16:30
Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии

Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом пленарном заседании формата "Аутрич" / "БРИКС+" XVI саммита БРИКС.

"Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan Avrasiyanın mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib

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