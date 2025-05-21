Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из транспортно-логистических центров Евразии

Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических центров Евразии, осуществил значительные инвестиции в создание и развитие транспортной инфраструктуры.
Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.
"Азербайджан, имеющий более 50 торговых судов на Каспийском море, имеет большое значение для тюркских государств с точки зрения коммуникации. В настоящее время нами строятся 10 новых судов", - сказал президент.
По его словам, в Азербайджане в настоящее время действует 8 международных аэропортов, и вскоре начнет функционировать еще один.
При этом он подчеркнул, что 3 из 9 аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.
Кроме этого, в Азербайджане строится карго терминал в 1,5 млн тонн.