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Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из транспортно-логистических центров Евразии

Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из транспортно-логистических центров Евразии Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических центров Евразии.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 12:50
Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из транспортно-логистических центров Евразии

Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических центров Евразии, осуществил значительные инвестиции в создание и развитие транспортной инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

"Азербайджан, имеющий более 50 торговых судов на Каспийском море, имеет большое значение для тюркских государств с точки зрения коммуникации. В настоящее время нами строятся 10 новых судов", - сказал президент.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время действует 8 международных аэропортов, и вскоре начнет функционировать еще один.

При этом он подчеркнул, что 3 из 9 аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. 

Кроме этого, в Азербайджане строится карго терминал в 1,5 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat-logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib

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