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Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе

Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 12:54
Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе

В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года, Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

"В 2020 году Азербайджан, воспользовавшись своим законным правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, нанес поражение Армении на поле боя в Отечественной войне и сам обеспечил выполнение остававшихся 27 лет на бумаге четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в период оккупации Армения уничтожила 9 азербайджанских городов и сотни сел, разрушила и осквернила исламское культурное и историческое наследие страны. 65 из 67 мечетей были разрушены, а оставшиеся использовались как хлев для коров и свиней, сказал он.

"В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией. Мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет силовым путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН и гордимся этим", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejimin mövcudluğuna son qoydu"

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