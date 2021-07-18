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Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец конфликту, время думать о мире

Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец конфликту, время думать о мире «Азербайджан положил конец долгому конфликту и сам выполнил резолюции СБ ООН».
Внешняя политика
18 июля 2021 г. 17:19
Ильхам Алиев: Азербайджан положил конец конфликту, время думать о мире
Ильхам Алиев

«Азербайджан положил конец долгому конфликту и сам выполнил резолюции СБ ООН».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

«Конфликт завершен, сейчас время думать о мире», - заявил президент.

«Мы обсудили наши планы, инициативы и подходы в новой ситуации, которая сложилась в регионе. ЕС играет, и я уверен будет играть очень важную роль», - сказал глава государства.

Постконфликтное развитие, восстановление освобожденных территорий также будет в нашей повестке, отметил президент, говоря об итогах встречи с президентом Европейского совета.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan münaqişəyə son qoyub, sülh barədə düşünməyin vaxtıdır”

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