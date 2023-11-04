Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа

Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа.

Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Глава государства отметил, что сотрудничество между этими тремя странами до сих пор было невозможно из-за агрессии Армении против Азербайджана.

Президент подчеркнул, что в течение последних трех лет Армения осуществляла переброску оружия, боеприпасов и военных в Карабахский регион Азербайджана.

Ильхам Алиев сказал, что поздравление Николом Пашиняном 2 сентября марионеточного режима, который был создан Арменией на территориях Азербайджана и поддерживался ею, и проведение марионеточным режимом, который уже самораспустился, так называемых "выборов" 9 сентября явились провокационными шагами, послужившими обострению ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий локального характера восстановил свой суверенитет, наша страна поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, а также региональную мирную повестку дня.