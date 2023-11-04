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Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 19:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа

Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Глава государства отметил, что сотрудничество между этими тремя странами до сих пор было невозможно из-за агрессии Армении против Азербайджана.

Президент подчеркнул, что в течение последних трех лет Армения осуществляла переброску оружия, боеприпасов и военных в Карабахский регион Азербайджана.

Ильхам Алиев сказал, что поздравление Николом Пашиняном 2 сентября марионеточного режима, который был создан Арменией на территориях Азербайджана и поддерживался ею, и проведение марионеточным режимом, который уже самораспустился, так называемых "выборов" 9 сентября явились провокационными шагами, послужившими обострению ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий локального характера восстановил свой суверенитет, наша страна поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, а также региональную мирную повестку дня.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında regional əməkdaşlığı dəstəkləyir"

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