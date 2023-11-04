Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа

Азербайджан поддерживает региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.
Глава государства отметил, что сотрудничество между этими тремя странами до сих пор было невозможно из-за агрессии Армении против Азербайджана.
Президент подчеркнул, что в течение последних трех лет Армения осуществляла переброску оружия, боеприпасов и военных в Карабахский регион Азербайджана.
Ильхам Алиев сказал, что поздравление Николом Пашиняном 2 сентября марионеточного режима, который был создан Арменией на территориях Азербайджана и поддерживался ею, и проведение марионеточным режимом, который уже самораспустился, так называемых "выборов" 9 сентября явились провокационными шагами, послужившими обострению ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в результате антитеррористических мероприятий локального характера восстановил свой суверенитет, наша страна поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, а также региональную мирную повестку дня.