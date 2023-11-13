Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного договора с Арменией

Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.

Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 ноября президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Глава государства отметил, что в настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки. Президент сказал, что после 44-дневной Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой мирного договора и принципами, составляющими его основу.