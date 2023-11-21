Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению.

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Ваше участие в проведенных в Баку 6 июля и 20 октября 2023 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения министерских заседаниях, а также в мероприятии в штаб-квартире ГА ООН в Нью-Йорке 22 сентября текущего года, и сегодня вновь в Баку в мероприятии, посвященном борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, представляющей особую актуальность для человечества, являются наглядным свидетельством поддержки, оказываемой Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения этому вопросу", - говорится в обращении.