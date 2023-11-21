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Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом и стремятся к освобождению.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Ваше участие в проведенных в Баку 6 июля и 20 октября 2023 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения министерских заседаниях, а также в мероприятии в штаб-квартире ГА ООН в Нью-Йорке 22 сентября текущего года, и сегодня вновь в Баку в мероприятии, посвященном борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, представляющей особую актуальность для человечества, являются наглядным свидетельством поддержки, оказываемой Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения этому вопросу", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке President: ‘Azerbaijan supports the peoples fighting against colonialism and aiming to be free’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan kolonializmə qarşı mübarizə aparan xalqları dəstəkləyir"

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