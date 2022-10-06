Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает Брюссельский формат

Азербайджан поддерживает Брюссельский формат

Азербайджан поддерживает Брюссельский формат.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время встречи с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем в Праге.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский формат. Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства.

В ходе беседы была обсуждена повестка дня трехсторонней встречи, которую планируется провести в следующем месяце в Брюсселе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах партнерских связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.