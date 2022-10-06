О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает Брюссельский формат

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает Брюссельский формат Азербайджан поддерживает Брюссельский формат
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 14:01
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает Брюссельский формат

Азербайджан поддерживает Брюссельский формат.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время встречи с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем в Праге.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский формат. Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства.

В ходе беседы была обсуждена повестка дня трехсторонней встречи, которую планируется провести в следующем месяце в Брюсселе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах партнерских связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan supports Brussels format
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Brüssel formatını dəstəkləyir"

Самое важное

В результате армянского террора погибли 1105 азербайджанцев, более 1180 пострадали
В результате армянского террора погибли 1105 азербайджанцев, более 1180 пострадали
6 октября 2022 г. 12:55
Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов
Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов
6 октября 2022 г. 12:53
Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
ФотоСпецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
6 октября 2022 г. 10:51
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi