Ильхам Алиев: Азербайджан оставил хорошее наследие в период председательства в ДН

Между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется очень тесное сотрудничество.

Между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется очень тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая 8 марта верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

Глава государства отметил, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность Альянса.

Подчеркнув, что проведенный в Баку последний Саммит Движения неприсоединения был очень плодотворным, президент Ильхам Алиев сказал, что в конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, и отметил, что в период председательства наша страна оставила очень хорошее наследие.