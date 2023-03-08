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Ильхам Алиев: Азербайджан оставил хорошее наследие в период председательства в ДН

Ильхам Алиев: Азербайджан оставил хорошее наследие в период председательства в ДН Между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется очень тесное сотрудничество.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 16:15
Ильхам Алиев: Азербайджан оставил хорошее наследие в период председательства в ДН

Между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН осуществляется очень тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая 8 марта верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

Глава государства отметил, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность Альянса.

Подчеркнув, что проведенный в Баку последний Саммит Движения неприсоединения был очень плодотворным, президент Ильхам Алиев сказал, что в конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, и отметил, что в период председательства наша страна оставила очень хорошее наследие.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan’s chairmanship of Non-Aligned Movement left very good legacy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik dövründə çox yaxşı irs qoyub"

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