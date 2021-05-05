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Ильхам Алиев: Азербайджан остается одним из самых крупных инвесторов в Грузии

Ильхам Алиев: Азербайджан остается одним из самых крупных инвесторов в Грузии "В вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет", - заявил президент Ильхам Алиев
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 17:50
Ильхам Алиев: Азербайджан остается одним из самых крупных инвесторов в Грузии

"У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше.

Только что посмотрел некоторые данные и увидел, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии. Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги. Передаю вам самые добрые пожелания. Еще раз добро пожаловать", - сказал президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan continues to be one of biggest investors in Georgia’s economy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatında ən böyük investorlardan biri olmağa davam edir"

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