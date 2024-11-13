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Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам

Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам. Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 13:05
Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам

Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам. Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 ноября в ходе выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

"Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is demonstrating its unwavering support for small islands states
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan kiçik ada dövlətlərinə sarsılmaz dəstəyini göstərir

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