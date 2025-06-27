Ильхам Алиев: Азербайджан один из первых выразил свою позицию по эскалации между Ираном и Израилем

Азербайджан был одной из первых стран, высказавших свою позицию в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Ирана Моджтабу Демирчилу.
Глава государства подчеркнул, что осуждает эскалацию, и еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан в ходе противостояния.
Заявив, что в связи с этой напряженностью между Ираном и Израилем некоторые круги и представители медиа распространяют основанную на слухах и лжи информацию с целью навредить азербайджано-иранским отношениям, президент Ильхам Алиев сказал, что все это является полным абсурдом.