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Ильхам Алиев: Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспии

Ильхам Алиев: Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспии Железнодорожные пути, которые мы построили относительно недавно и которые мы будем расширять от Азербайджана, Грузии, Турции до Европы, получили вдохновение от нашей успешной реализации проектов нефте- и газопроводов. Так что, думаю, на этой стороне корид
Внешняя политика
19 января 2023 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспии
Президент Ильхам Алиев

Железнодорожные пути, которые мы построили относительно недавно и которые мы будем расширять от Азербайджана, Грузии, Турции до Европы, получили вдохновение от нашей успешной реализации проектов нефте- и газопроводов. Так что, думаю, на этой стороне коридора все улажено.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Теперь нам необходимо создать некий руководящий комитет, правление всех вовлеченных стран – Средней Азии, Азербайджана, Грузии, Турции, европейских партнеров, включая всю транспортную инфраструктуру. Например, Азербайджан имеет крупнейший торговый флот на Каспии с 53 суднами, морские порты в Туркменистане, Казахстане, Азербайджане, железнодорожное сообщение между странами Центральной Азии, – и, как вы знаете, что они плохо связаны между собой", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan Xəzər dənizində ən böyük donanmaya malikdir"

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