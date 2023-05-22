Ильхам Алиев: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии

Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.

Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Report из Вильнюса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии азербайджано-литовского бизнес форума в Вильнюсе 22 мая.

Президент также отметил, что Азербайджан наращивает производство газа: "Вскоре мы объявим о начале производства газа с еще одного крупного месторождения в Каспийском море".

Глава государства также отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии: "Мы движемся в одном направлении с Литвой в сферах возобновляемых источников энергии и инвестиций. Обе страны имеют огромный потенциал на Балтийском и Каспийском морях и у обоих стран это стоит на повестке дня. В нашем случае, хотя мы хотим поддерживать нашу энергетическую безопасность, но все же мы хотим сохранить больше природного газа для экспорта и использовать природные ресурсы - ветер и солнце - для производства электричества",- сказал президент.

Он напомним, что в июле прошлого года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, по которому к 2027 году Азербайджан двое нарастит энергопоставки в Европу.

"Мы добываем большое количество газа уже с уже известных месторождений. Скоро мы анонсируем начало добычи газа с еще одного крупного месторождения на Каспии",- отметил президент.

Также он добавил, что Азербайджан продолжит инвестировать в возобновляемую энергетику, что позволит стране сохранить природный газ для экспорта.

"Азербайджан, как надежный поставщик в Европу, сегодня экспортирует нефть, газ, электричество, также мы планируем экспортировать водород, включая "зеленый водород", - сказал И.Алиев.