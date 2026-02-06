Ильхам Алиев: Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией

Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде.

