Ильхам Алиев: Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией
Внешняя политика
- 06 февраля, 2026
- 13:34
Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде.
Глава государства заявил, что, как он отметил в телефонном разговоре с президентом Ирана, Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.
