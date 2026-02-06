Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев: Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 13:34
    Ильхам Алиев: Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией

    Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Азизом Насирзаде.

    Глава государства заявил, что, как он отметил в телефонном разговоре с президентом Ирана, Азербайджан обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией и готов оказать поддержку в устранении этой напряженности.

    Ильхам Алиев Азиз Насирзаде Азербайджан Иран
    İlham Əliyev İranın müdafiə nazirinə: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır
    Ты - Король

    Последние новости

    15:04
    Видео

    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    14:57

    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Другие страны
    14:48

    Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

    Инфраструктура
    14:46

    Франция открыла генеральное консульство в Гренландии

    Другие страны
    14:22

    В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

    Финансы
    14:12

    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

    Индивидуальные
    14:11

    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Другие страны
    14:05

    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    Здоровье
    14:00

    Посол: Иордания через Азербайджан рассчитывает получить доступ на рынки Кавказа и ЦА - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    Лента новостей