Ильхам Алиев: Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией

Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что в последний день Второй Карабахской войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе, где ему изначально не следовало быть.

"Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели", - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что поведение Азербайджана давало основание ожидать такого же отношения со стороны России. Однако действия российской стороны после сбития пассажирского самолета AZAL стали большой неожиданностью.

"И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях. Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, даже если они совершили преступление 20 лет назад, это не дает повода для подобного обращения. "Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - сказал глава государства.