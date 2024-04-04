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Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго

Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 15:42
Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго

Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы совместно с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Есть прекрасные перспективы для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, энергетики, горнодобывающей и других областях. Сегодня были проведены обсуждения, даны соответствующие указания, и уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в предстоящие месяцы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Azərbaycan Konqoda bir çox investisiya layihələrində iştirak etmək fikrindədir

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