Ильхам Алиев: Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе

Ильхам Алиев: Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе

Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе.

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Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе. Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, принимая 31 мая помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта. Выразив признательность за постоянную поддержку правительством США инициатив Азербайджана в энергетической сфере, глава государства сказал, что наши страны успешно реализуют широкомасштабные совместные проекты. В этой связи Президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту Трансадриатического газопровода (TAP). Подпишитесь на наш Telegram канал