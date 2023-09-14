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Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку- Тбилиси- Карс

Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку- Тбилиси- Карс Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 15:31
Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку- Тбилиси- Карс

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

Отметив, что в следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Глава государства подчеркнул, что параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We are modernizing Baku-Tbilisi-Kars railway'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tərəfimizdən müasirləşdirilir"

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