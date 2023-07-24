Ильхам Алиев: Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов

Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов через свою территорию.

Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов через свою территорию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Год за годом мы с удовлетворением наблюдаем растущий объем перевозок, грузоперевозок по Азербайджану. Но я думаю, что эти цифры могут быть в несколько раз выше", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что с этой целью Азербайджан активно работает со своими партнерами из Китая и соседними странами для установления инфраструктурной и административной связи.

"Нам необходимо расширить взаимодействие в отношении таможенных правил и, как бы сказать, широко открыть эти ворота. Так что отношения между нашими странами в будущем также будут играть важную роль в увеличении объема грузов, проходящих через Азербайджан", - сказал президент.

По его словам, Азербайджан все сделал своевременно и в короткие сроки, и сегодня транспортная инфраструктура страны уже соответствует высоким международным стандартам.