Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года

Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года

Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году завершается председательство нашей страны в Движении неприсоединения, и Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года. В этом контексте глава государства привлек внимание к институционализации организации, созданию ее парламентской и молодежной сетей и другим инициативам Азербайджана.