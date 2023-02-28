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Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года

Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 21:42
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года

Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году завершается председательство нашей страны в Движении неприсоединения, и Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года. В этом контексте глава государства привлек внимание к институционализации организации, созданию ее парламентской и молодежной сетей и другим инициативам Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında 4 il ərzində sədr ölkə olaraq yaxşı irs qoyub"

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