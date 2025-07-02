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Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене

Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене 111
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене

Мы с большим интересом и радостью наблюдаем за стремительным развитием Узбекистана, осуществлением широкомасштабных реформ во всех сферах. Рады тому, как имидж Узбекистана на международной арене повышается из года в год, как растет экономический потенциал, решаются многие вопросы социальной жизни.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Все это результат продуманной политики президента, руководства Узбекистана. Все это выражается и в конкретных программах. Мы, как друзья, как братья, этому искренне рады", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan genuinely welcomes growing international image of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan beynəlxalq arenada Özbəkistanın imicinin artmasına ürəkdən sevinir

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