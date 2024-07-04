Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг"

Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

"Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн", – отметил глава государства.