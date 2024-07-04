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Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг"

Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг" Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг".
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 17:35
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг

Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

"Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн", – отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan plays important role in development of North-South transportation corridor

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