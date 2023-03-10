О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций

Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 19:17
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций

Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.

Подчеркнув, что наша страна вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан регулярно организует важные международные мероприятия. Он сообщил, что в следующем году планируется провести совместно с ООН Форум по межкультурному диалогу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan contributes to building cultural bridge between East and West
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların bir araya gəlməsində mühüm rol oynayır"

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi