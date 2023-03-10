Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций

Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.

Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.

Подчеркнув, что наша страна вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан регулярно организует важные международные мероприятия. Он сообщил, что в следующем году планируется провести совместно с ООН Форум по межкультурному диалогу.