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Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге

Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 13:04
Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге

Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

Подчеркнув, что мультикультурализм - это наша государственная политика и в то же время это наш образ жизни, глава государства отметил, что азербайджанский народ, независимо от его этнической или религиозной принадлежности, живет в мире и согласии как одна семья.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan plays an active role in intercultural dialogue
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqda fəal rol oynayır

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