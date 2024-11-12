Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в межкультурном диалоге

Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.

Азербайджан является сторонником многостороннего подхода, и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

Подчеркнув, что мультикультурализм - это наша государственная политика и в то же время это наш образ жизни, глава государства отметил, что азербайджанский народ, независимо от его этнической или религиозной принадлежности, живет в мире и согласии как одна семья.