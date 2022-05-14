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Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе

Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе На сегодняшний день Турция реализует крупные проекты внутри страны.
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 16:44
Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе

На сегодняшний день Турция реализует крупные проекты внутри страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Среди них я хотел бы отметить проекты, которые служат людям. Новые аэропорты, дороги, мосты, школы, больницы — все это показатель развития и силы Турции. В основе всего этого лежит человеческий фактор, государственная политика.

Для меня большое удовольствие быть с вами сегодня. Участие президента Азербайджана в этой прекрасной церемонии является еще одним проявлением азербайджано-турецкого единства. Мы всегда вместе. И в хорошие дни и в плохие дни", — сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkiye are always together - Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan və Türkiyə hər zaman bir yerdədir"

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