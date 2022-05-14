Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе

На сегодняшний день Турция реализует крупные проекты внутри страны.

На сегодняшний день Турция реализует крупные проекты внутри страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"Среди них я хотел бы отметить проекты, которые служат людям. Новые аэропорты, дороги, мосты, школы, больницы — все это показатель развития и силы Турции. В основе всего этого лежит человеческий фактор, государственная политика.

Для меня большое удовольствие быть с вами сегодня. Участие президента Азербайджана в этой прекрасной церемонии является еще одним проявлением азербайджано-турецкого единства. Мы всегда вместе. И в хорошие дни и в плохие дни", — сказал глава государства.