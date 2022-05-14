Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда вместе

На сегодняшний день Турция реализует крупные проекты внутри страны.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.
"Среди них я хотел бы отметить проекты, которые служат людям. Новые аэропорты, дороги, мосты, школы, больницы — все это показатель развития и силы Турции. В основе всего этого лежит человеческий фактор, государственная политика.
Для меня большое удовольствие быть с вами сегодня. Участие президента Азербайджана в этой прекрасной церемонии является еще одним проявлением азербайджано-турецкого единства. Мы всегда вместе. И в хорошие дни и в плохие дни", — сказал глава государства.