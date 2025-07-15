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Ильхам Алиев: Несокрушимое братство Азербайджана и Турции - важный фактор безопасности

Ильхам Алиев: Несокрушимое братство Азербайджана и Турции - важный фактор безопасности Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция уверенно идут в будущее плечом к плечу
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 12:11
Ильхам Алиев: Несокрушимое братство Азербайджана и Турции - важный фактор безопасности

Азербайджан и Турция плечом к плечу уверенно и успешно движутся в будущее.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий 15 июля 2016 года.

"Несокрушимое братство, не имеющее аналога в мире единство и стратегический союз наших стран являются важным фактором безопасности, партнерства и развития как для нашего региона, так и всего мира. Уверен, что наш стратегический союз, основанный на воле двух братских народов, исторически поддерживающих друг друга, а также на Шушинской декларации, совместными усилиями будет и впредь укрепляться и углубляться", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ərdoğana: Ölkələrimizin sarsılmaz qardaşlığı həm regionumuz, həm də bütün dünya üçün mühüm təhlükəsizlik amilidir

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