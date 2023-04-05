Ильхам Алиев: Азербайджан и Таджикистан сотрудничают очень искренне, как добрые друзья

Народы наших стран активно взаимодействуют на протяжении длительного времени, и очень отрадно, что в период наших межгосударственных отношений, которые уже развиваются более 30 лет, нам удалось выстроить очень прочный фундамент и на этом фундаменте постро

Народы наших стран активно взаимодействуют на протяжении длительного времени, и очень отрадно, что в период наших межгосударственных отношений, которые уже развиваются более 30 лет, нам удалось выстроить очень прочный фундамент и на этом фундаменте построить прочное здание нашей дружбы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе.

"Как Вы отметили, и в многостороннем формате, и, особенно, в двустороннем формате мы активно взаимодействуем. Всегда сотрудничаем очень искренне, как добрые друзья. И в рамках государственного визита, конечно, будут приняты новые решения, будет подписано много документов, которые определят дальнейшее развитие наших отношений. Мы подробно обсудим широкую повестку дня - и торгово-экономическую составляющую, очень большие перспективы в транспортно-логистической сфере, в сфере инвестиционной политики", - заявил глава государства.