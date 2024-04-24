Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества, дружбы и взаимодействия.

Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества, дружбы и взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Сегодня регионы Центральной Азии и Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южно-Кавказского региона представляют большую важность и в плане энергоресурсов, и в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал", - отметил глава государства.