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Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом в транспортно-логистической сфере

Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом в транспортно-логистической сфере Используя прекрасные отношения стратегического партнерства Азербайджана и Сербии и в то же время наши личные дружеские отношения, конечно же, мы надеемся добиться результатов во всех сферах, прежде всего, в сфере торговли.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 18:02
Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом в транспортно-логистической сфере

Используя прекрасные отношения стратегического партнерства Азербайджана и Сербии и в то же время наши личные дружеские отношения, конечно же, мы надеемся добиться результатов во всех сферах, прежде всего, в сфере торговли.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем один на один.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что в результате реализации достигнутых договоренностей увеличится товарооборот, который пока не находится на желаемом уровне. "Имеется большой потенциал в транспортно-логистической сфере. Особенно если учесть, что через территории Азербайджана и Сербии проходят международные транспортные коридоры, и здесь наши соответствующие структуры должны активно работать над созданием узлов и соединений. Между соответствующими ведомствами уже налажены контакты", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan, Serbia have potential in transport, logistics
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ölkələrimizin nəqliyyat-logistika sahəsində böyük potensialı var"

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