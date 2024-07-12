Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга по каждому вопросу международного значения

Наше братство основано на глубоких, уходящих корнями вглубь веков чувствах, которые испытывают друг к другу наши народы.

Наше братство основано на глубоких, уходящих корнями вглубь веков чувствах, которые испытывают друг к другу наши народы.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев 11 июля в Исламабаде в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Подчеркнув, что эта взаимосвязанность является большим достоянием, глава государства отметил: "Сегодняшние братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном также зиждутся на этом фундаменте. Мы – братья. Мы – друзья. Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу, по каждому делу международного значения, в каждом международном учреждении. Когда мы вносим какой-то вопрос, наши братья поддерживают нас, и то же самое наоборот. Наша однозначная поддержка по вопросу Джамму и Кашмира - это наша приверженность узам братства и международному праву. Права кашмирцев игнорируются и нарушаются на протяжении десятилетий. Решение этого вопроса четко прописано в резолюциях Совета Безопасности ООН. Но, к сожалению, эти резолюции не сопровождаются механизмом реализации. Однако мы, как братья и друзья, всегда будем стоять плечом к плечу с вами, с нашими братьями в Кашмире, будем и впредь привержены международному праву, будем на стороне справедливости. Я уверен, что справедливость восторжествует".