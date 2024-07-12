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Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга по каждому вопросу международного значения

Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга по каждому вопросу международного значения Наше братство основано на глубоких, уходящих корнями вглубь веков чувствах, которые испытывают друг к другу наши народы.
Внешняя политика
12 июля 2024 г. 01:37
Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга по каждому вопросу международного значения

Наше братство основано на глубоких, уходящих корнями вглубь веков чувствах, которые испытывают друг к другу наши народы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 11 июля в Исламабаде в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Подчеркнув, что эта взаимосвязанность является большим достоянием, глава государства отметил: "Сегодняшние братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном также зиждутся на этом фундаменте. Мы – братья. Мы – друзья. Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу, по каждому делу международного значения, в каждом международном учреждении. Когда мы вносим какой-то вопрос, наши братья поддерживают нас, и то же самое наоборот. Наша однозначная поддержка по вопросу Джамму и Кашмира - это наша приверженность узам братства и международному праву. Права кашмирцев игнорируются и нарушаются на протяжении десятилетий. Решение этого вопроса четко прописано в резолюциях Совета Безопасности ООН. Но, к сожалению, эти резолюции не сопровождаются механизмом реализации. Однако мы, как братья и друзья, всегда будем стоять плечом к плечу с вами, с нашими братьями в Кашмире, будем и впредь привержены международному праву, будем на стороне справедливости. Я уверен, что справедливость восторжествует".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Pakistan istənilən beynəlxalq məsələdə bir-birini dəstəkləyir

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