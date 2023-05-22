Ильхам Алиев: Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества

Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества.

Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества.

Как передает корреспондент Report из Вильнюса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе 22 мая.

По его словам, приоритеты были определены в ходе состоявшегося две недели назад заседания межправительственной комиссии.

"Тот факт, что в течение года проводится уже второй бизнес форум демонстрирует ту большую важность, которую страны придают контактам между бизнес сообществами двух стран. С президентом Литвы мы заложили надежный фундамент для нашего сотрудничества, установили активный политический диалог",- сказал он.

Президент Азербайджана напомнил, что двусторонние с президентом Литвы состоялись в мае прошлого в Баку, в январе этого года - в Давосе и сегодня - в Вильнюсе: "Это действительно показывает динамичность развития наших отношений. Настало время привлечь бизнес сообщества к плодотворному сотрудничеству".

Президент добавил, что "обмен информацией о наших планах очень важен" и выразил уверенность, что в ходе сегодняшнего бизнес-форума пройдут дискуссии о том, какие проекты будут реализованы в наших странах и о том, как бизнес сообщества Азербайджана и Литвы могут в этом поучаствовать.