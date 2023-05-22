О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества

Ильхам Алиев: Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 15:23
Ильхам Алиев: Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества

Азербайджан и Литва определили приоритеты сотрудничества.

Как передает корреспондент Report из Вильнюса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе 22 мая.

По его словам, приоритеты были определены в ходе состоявшегося две недели назад заседания межправительственной комиссии.

"Тот факт, что в течение года проводится уже второй бизнес форум демонстрирует ту большую важность, которую страны придают контактам между бизнес сообществами двух стран. С президентом Литвы мы заложили надежный фундамент для нашего сотрудничества, установили активный политический диалог",- сказал он.

Президент Азербайджана напомнил, что двусторонние с президентом Литвы состоялись в мае прошлого в Баку, в январе этого года - в Давосе и сегодня - в Вильнюсе: "Это действительно показывает динамичность развития наших отношений. Настало время привлечь бизнес сообщества к плодотворному сотрудничеству".

Президент добавил, что "обмен информацией о наших планах очень важен" и выразил уверенность, что в ходе сегодняшнего бизнес-форума пройдут дискуссии о том, какие проекты будут реализованы в наших странах и о том, как бизнес сообщества Азербайджана и Литвы могут в этом поучаствовать.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan and Lithuania have defined priorities for cooperation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan və Litva əməkdaşlığın prioritetlərini müəyyən ediblər”

Другие новости из категории

В Вильнюсе началась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе началась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 16:18
Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном
Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном
22 мая 2023 г. 16:18
В Вильнюсе состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Вильнюсе состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
22 мая 2023 г. 16:10
В Вильнюсе в честь президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный ланч
В Вильнюсе в честь президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный ланч
22 мая 2023 г. 16:05
Президенты Азербайджана и Литвы выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Литвы выступили с заявлениями для прессы
22 мая 2023 г. 16:05
Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном
Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном
22 мая 2023 г. 15:48
Президент Литвы: Рассматриваем Азербайджан, как растущую экономическую державу
Президент Литвы: Рассматриваем Азербайджан, как растущую экономическую державу
22 мая 2023 г. 15:36
Ильхам Алиев: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии
Ильхам Алиев: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии
22 мая 2023 г. 15:27
Науседа: Азербайджан является важным партнером для Литвы
Науседа: Азербайджан является важным партнером для Литвы
22 мая 2023 г. 15:16
В Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
ФотоВ Вильнюсе прошла встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе
22 мая 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi