Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 19:38
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами.

    Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Италии Серджо Маттареллой.

    Ильхам Алиев Серджо Маттарелла заявление для прессы
    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardır
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Italy are true strategic partners

    Последние новости

    19:50

    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО-2

    Милли Меджлис
    19:46

    Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

    Энергетика
    19:44

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:42
    Фото

    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис
    19:38

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Внешняя политика
    19:34

    CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

    Другие страны
    19:27
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:24
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли

    Другие
    19:18
    Фото

    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита "INMerge"

    Бизнес
    Лента новостей