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Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры. Соответствующая декларация была принята десять лет назад. Наши отношения охватывают все сферы, мы поддерживаем регулярные политические контакты.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 12:10
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры

Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры. Соответствующая декларация была принята десять лет назад. Наши отношения охватывают все сферы, мы поддерживаем регулярные политические контакты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Напомнив о визите президента Италии С.Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и отметив, что он сам посещает Италию в третий раз с 2020 года, глава государства отметил: "Наши контакты на высоком уровне демонстрируют, что мы очень близкие партнеры".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Italy and Azerbaijan have already worked as strategic partners for many years
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya uzun illərdir strateji tərəfdaş olaraq fəaliyyət göstərir

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