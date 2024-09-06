Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры

Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры. Соответствующая декларация была принята десять лет назад. Наши отношения охватывают все сферы, мы поддерживаем регулярные политические контакты.

Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры. Соответствующая декларация была принята десять лет назад. Наши отношения охватывают все сферы, мы поддерживаем регулярные политические контакты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Напомнив о визите президента Италии С.Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и отметив, что он сам посещает Италию в третий раз с 2020 года, глава государства отметил: "Наши контакты на высоком уровне демонстрируют, что мы очень близкие партнеры".