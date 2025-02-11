О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают

Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 12:37
Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают

Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника этой страны.

Глава государства отметил, что имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата взаимодействия и обогащения его новым содержанием.

"Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan və İran səmərəli əməkdaşlıq edir

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi