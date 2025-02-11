Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают

Азербайджан и Иран плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника этой страны.
Глава государства отметил, что имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата взаимодействия и обогащения его новым содержанием.
"Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона", - говорится в письме.